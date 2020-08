Poolse koersbaas na horrorcrash Jakobsen: ’Finish was veilig’

„We beginnen aan één kant van de weg, waarbij het licht bergop loopt”, zegt de Pool. „Daarbij trekt het peloton zich op een lint. En dan hebben we de strook naar de finish, die licht bergaf gaat. Ze gaan hier inderdaad vrij snel, maar heb je al eens een volledig peloton zien sprinten? Het is altijd op een lint, nooit compact. Dit is goed voorbereid en de renners passeren die sectie drie tot vier keer op voorhand. Dus dit (de crash van Jakobsen, red.) gebeurde niet door een gevaarlijke finish, het was een fout. Ik snap dat sprinters elkaar soms in de weg rijden, maar Groenewegen stak zijn elleboog uit en dreef hem naar de dranghekken. Sprinters zitten in een tunnelvisie, ze moeten winnen. Zo werkt het nu eenmaal. Ze nemen risico’s, dat aanvaarden ze. Er is dan ook geen enkele manier waarop je een koers volledig kan beveiligen.”

Lang wil dan ook niets weten van de kritiek op de aankomst in Katowice. „Het is een selectieve finale die niet slecht gemaakt is”, klinkt het. „We laten de renners niet gewoon dalend sprinten, zoals gesuggereerd wordt. De finale is selectief en snel, waarbij het peloton wordt uitgedund. We hebben nog nooit valpartijen gehad. De dranghekken worden bovendien zo geplaatst dat de poten niet uitsteken. Ze worden ook vastgemaakt. We gebruiken ook borden en geen banners, omdat die in de wielen van renners kunnen komen. Alles was dus zo veilig mogelijk gemaakt.”

