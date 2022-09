Officieel: Federer dubbelt met Nadal in afscheidsduel

De 41-jarige Federer had al laten weten dat hij graag met Nadal zijn laatste partij wilde spelen, maar het was nog niet duidelijk of hij fit genoeg was om aan te treden. Vanwege zijn aanhoudende knieproblemen moest hij het enkelspel bij de Laver Cup al laten schieten. De Zwitserse tennislegende kondigde vorige week zijn afscheid aan. Hij won in zijn loopbaan twintig grandslamtitels.

Nadal kijkt uit naar een „onvergetelijk” dubbelspel met Federer. „Het zal een historisch moment zijn. Een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste speler in mijn tennisloopbaan gaat weg. Uiteindelijk zal dit moment moeilijk zijn. Maar ik ben vooral super enthousiast en dankbaar om met hem te spelen”, aldus de Spanjaard.

Federer noemde Nadal zijn lastigste rivaal tijdens zijn loopbaan. „Ik denk dat het een mooie boodschap is voor de sport en misschien zelfs daarbuiten, dat we elk zo’n carrière hebben gehad en eruit komen met een goede verstandhouding. Daarom denk ik dat het geweldig zou zijn samen met hem mijn laatste wedstrijd te spelen”, zei hij woensdag.