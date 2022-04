Ten Hag: ’We kregen het gevoel dat we tegen meer dan elf spelers voetbalden’

„We hadden bij een stand van 0-0 een strafschop moeten krijgen”, zei Ten Hag over een overtreding van Joey Veerman op Dusan Tadic. „Vervolgens maakt Mazraoui de 2-0, maar wordt dat doelpunt weer afgekeurd omdat Tadic in een heel vroeg stadium buitenspel stond. Ik weet niet of die regel daarvoor is bedoeld. Dan maakt Klaassen de 2-2, maar staat Brobbey weer met een half voetje buitenspel. Even later schiet Tadic weer op de paal. Het mocht echt niet zo zijn.”

Ten Hag is niet bang dat de verloren finale voor zijn ploeg ook gaat doorwerken in de titelrace. Ajax verdedigt in de laatste vijf speelronden van de Eredivisie een voorsprong van 4 punten op PSV. „We hebben genoeg karakter om die voorsprong niet weg te geven”, zei Ten Hag. „Maar we zullen het wel beter moeten doen dan in de eerste 5 minuten van de tweede helft van deze finale. We geven deze finale in 5 minuten weg. Wie had dat gedacht in de rust? Want ik vond ons echt veel beter.”