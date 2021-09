Delano Burgzorg schiet Heracles Almelo langs RKC Waalwijk

De eerste helft verliep door het vele balverlies aan beide kanten nogal rommelig. Pas na ruim 20 minuten kreeg Jens Odgaard namens RKC de eerste kans na goed werk van Saïd Bakari. De Deense spits tikte de bal net naast. Bij Heracles ging van Delano Burgzorg de meeste dreiging uit. Hij brak op de linkervleugel twee keer gevaarlijk door, maar doelman Etienne Vaessen greep in beide gevallen goed in.

Kort na rust was Bilal Basacikoglu namens Heracles dicht bij de openingstreffer. Na een fraaie individuele actie schoot de oud-Feyenoorder de bal voorlangs. De thuisclub drong in de tweede helft sterk aan en werd in de 59e minuut beloond voor de aanvalslust. Het was Burgzorg die vanuit een lastige hoek doelman Vaessen verraste met een klimmend schot: 1-0.

Noah Fadiga (links) van Heracles Almelo strijdt om de bal met RKC-speler Said Bakari. Ⓒ ANP

RKC maakte ook na de pauze een machteloze indruk. Rai Vloet verzuimde het duel in de 78e minuut voor Heracles te beslissen. Doelman Vaessen hield RKC in de wedstrijd, maar de gelijkmaker bleef uit.

