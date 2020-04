Van Vleuten: ’Jezelf nu niet mentaal opbranden’

De wereldkampioene wilde haar regenboogtrui tonen in klassiekers als de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. Maar de coronacrisis veranderde alles. Thuis in Wageningen wacht ze op een herstart van het seizoen. Met de trainingen op een lager pitje. „Het is nu denk ik vooral zaak om jezelf niet mentaal uit te wringen”, schrijft ze op haar website.

In afwachting van wedstrijden haalde Van Vleuten in overleg met trainer Louis Delahaije alle intensieve trainingen uit haar schema. „Die hoef ik pas weer te doen als er een koersdatum is. Eigenlijk moet ik het nu zo zien dat het november is met ’een vliegende start’, zoals Louis het zei. Het seizoen kan nog weleens heel lang gaan duren. Laten we het hopen dat we inderdaad tot november nog allerlei mooie WorldTour-koersen kunnen gaan inhalen. Maar daarom is het wel goed om jezelf nu niet helemaal mentaal op te branden.”