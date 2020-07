Nederlands bedrijf sluit deal met FIA

De deal met Flex IT houdt in dat alle bij de FIA aangesloten partijen, onder meer Formule 1-teams, oude hardware-spullen zoals laptops kunnen inleveren bij het Nederlandse bedrijf, die dusdanige spullen opschonen en omturnen in hoogwaardig refurbished materiaal. „Dit geeft onze organisatie een enorme kans om onze ecologische voetdruk te verkleinen en tegelijkertijd te zorgen voor een positieve impact op onze kosten”, stelt Pierre Villez, coördinator van het duurzaamheidsproject van de FIA.

De internationale autosportfederatie heeft onlangs duidelijke doelen gesteld wat betreft duurzaamheid. Eerder sprak de Formule 1 al uit dat het de CO2-uitstoot aanzienlijk wil verminderen, onder meer door het reizen en de logistiek efficiënter te maken. De koningsklasse wil in 2030 CO2-neutraal zijn.