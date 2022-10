PSV, Ajax en Feyenoord om 21.00 uur in tweede ronde beker

PSV neemt het in de tweede ronde op dinsdag 10 januari in Rotterdam op tegen Sparta. Een dag later komt Ajax in Noord-Brabant in actie tegen FC Den Bosch. Feyenoord sluit de tweede bekerronde op donderdag 12 januari af met een thuiswedstrijd tegen eerstedivisionist PEC Zwolle.

Door het schema is de competitiewedstrijd FC Groningen - Feyenoord verplaatst van zaterdag 14 januari naar zondag 15 januari (16.45 uur). Ajax - FC Twente, op zaterdag 14 januari, wordt naar 21.00 uur verzet. De aftrap zou om 20.00 uur plaatsvinden. De desbetreffende speelronde zou op vrijdag 13 januari beginnen met sc Heerenveen - AZ, maar dat duel is naar zaterdag verplaatst.