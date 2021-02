Gedegradeerde Alexander Albon: ‘Ging beter, maar het was te laat’

Albon is dit jaar reserve- en testcoureur bij Red Bull, waar het stoeltje naast Max Verstappen is ingenomen door Sergio Pérez. Alle andere plekken in de Formule 1 waren na dat besluit al ingevuld. ,,Het team wilde bekijken hoe het jaar zou gaan, vandaar dat ze laat waren met hun beslissing”, aldus Albon, die maandag naar voren werd geschoven door Red Bull om tekst en uitleg te geven. ,,Ik vond het steeds beter gaan, maar het was te laat. Mijn beste race van het seizoen was die laatste in Abu Dhabi, denk ik.”

De coureur zal in 2021 ook enkele DTM-races rijden. Hij verzekert Red Bull niets kwalijk te nemen, maar de mededeling in december kwam als een klap. ,,Natuurlijk was ik teleurgesteld. Het is geen geheim dat het een moeilijk jaar was, in een moeilijke auto. Red Bull heeft in totaal vier stoeltjes, maar ik begrijp ook wel dat ze bij AlphaTauri hebben gekozen voor Yuki Tsunoda. Wat kan ik er nog meer over zeggen? Het is niet mijn beslissing. Ik heb zo’n situatie al vaker meegemaakt in mijn race-carrière. Ik heb er vertrouwen in dat ik kan terugkomen.”

Albon (24) heeft de hoop op een definitieve terugkeer in de Formule 1 nog niet opgegeven, zo zegt hij. ,,Ik ben vastbesloten om een stoeltje terug te krijgen. Ik moet dit jaar mijn bijdrage leveren in de tests, in de fabriek en op de simulator. En je weet nooit wat er allemaal kan gebeuren, zeker met het coronavirus. Ik moet zorgen dat ik klaarsta, mocht dat nodig zijn.”