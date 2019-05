Friday: ’Advocaat moedigde mij aan’

„De hotels liggen maar twintig minuten van elkaar, dus daarom kon ik gemakkelijk hier komen”, aldus Friday. Een belangrijke rol in zijn keuze voor Sparta speelde het gesprek dat hij met Dick Advocaat had in Sotogrande. „Hij heeft mij aangemoedigd om voor Sparta te kiezen. Ik had een heel goed gesprek met hem.”

John van den Brom

Bij AZ helpen ze oud-trainer Advocaat graag een handje bij zijn ambities om Sparta te behouden voor de Eredivisie. Bovendien ziet trainer John van den Brom ook vanuit zijn eigen perspectief voordelen aan de verhuur van Friday en eerder ook Dabney dos Santos. „Beide spelers hadden redelijk tot weinig perspectief voor de tweede seizoenshelft.”

„Dan ga je kijken wat het beste voor hen is. Het zijn jongens die talentvol zijn. Ik ben blij dat ze beiden bij één club onderdak hebben gevonden. Dat is ook wat gemakkelijker voor ons om te volgen. Je weet ook dat ze bij trainers terechtkomen waar ik veel vertrouwen in heb en die met hen aan de slag gaan. Op het moment dat ze in de tweede seizoenshelft veel en goed kan spelen, dan krijgen wij ze in de zomer beter terug.”