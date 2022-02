Snowboardcrosser Glenn de Blois strandt in achtste finale

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.

De Blois eindigde in zijn heat met drie anderen als laatste en eindigde op die manier op de 26e plaats in de eindrankschikking. De 26-jarige Westlander startte nog wel goed en nam na de eerste serie sprongen over de bulten de leiding, maar werd daarna gepasseerd door de andere drie snowboarders.

In de achtste finales nemen de snowboardcrossers het in acht groepen van vier tegen elkaar op. De beste twee uit elke groep gingen door naar de kwartfinale. De finale wordt later vandaag verreden.

Glenn de Blois Ⓒ ANP/HH

De Blois zette in de kwalificaties in zijn eerste run een tijd neer van 1.20,75. Daarmee werd hij 27e van de 32 deelnemers, waarvan er eentje niet van start ging. Over de tweede omloop, waar alleen de nummers 17 tot en met 31 uit de eerste run aan mee moesten doen, kwam De Blois tot 1.19,69.

