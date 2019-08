Groenewegen staakt strijd in BinckBank Tour

De sprinter van Jumbo-Visma neemt een korte pauze. „Na een aantal intensieve weken, inclusief de Tour de France, zal hij naar Spanje vertrekken om wat rust te nemen en zich voor te bereiden op het laatste deel van het seizoen”, laat zijn ploeg weten.

Groenewegen slaagde er deze week niet in om een rit te winnen in de BB Tour. Hij eindigde in de vlakke etappes wel vier keer in de top tien. Zijn tweede plek in de derde etappe was zijn beste klassering. Vrijdag moest Groenewegen genoegen nemen met de zevende plaats.

Zaterdag staat in Den Haag een individuele tijdrit over 8,4 kilometer op het programma. De slotetappe in België door de Vlaamse Ardennen telt 178 kilometer en gaat zondag van Sint-Pieters-Leeuw naar Geraardsbergen.

