AC Milan weer koploper na zege op Benevento

Franck Kessié opende na een kwartier de score uit een penalty, Rafael Leão maakte er kort na rust 0-2 van. Het doelpunt van Leão was fraai; hij kapte de uitkomende doelman uit en werkte de bal uit een moeilijke hoek, van buiten het strafschopgebied, in het lege doel.

Benevento kreeg na een uur de mogelijkheid terug te komen, maar Gianluca Caprari schoot een strafschop naast. Het was de vierde penalty van de laatste vijf tegen keeper Gianluigi Donnarumma die niet werd benut.

De bezoekers speelden bijna een uur met een man minder na een rode kaart voor Sandro Tonali. De scheidsrechter gaf aanvankelijk geel voor de overtreding, maar de VAR greep in en bracht de arbiter op andere ideeën.

AC Milan, waar de geblesseerde Zlatan Ibrahimovic ontbrak, heeft nu 1 punt meer dan Inter.

Woensdag wacht AC Milan de thuiswedstrijd tegen regerend landskampioen Juventus.

Martinez op schot voor Inter

Internazionale heeft in de Serie A pas in de tweede helft afstand kunnen nemen van het laag geklasseerde Crotone. Het werd 6-2, na een ruststand van 2-2. De Argentijn Lautaro Martinez kwam drie keer tot scoren in Milaan.

Inter keek al na 12 minuten tegen een achterstand aan, maar leidde na een half uur door de eerste treffer van Martinez en een eigen doelpunt van Luca Marrone.

Pas na rust liep Inter pas weg van de nummer 19 van de ranglijst. Martinez maakte zijn tweede en derde van de middag en ook de Belg Romelu Lukaku en Achraf Hakimi kwamen tot scoren. Voor Martinez was het zijn eerste hattrick in dienst van Inter, waar Stefan de Vrij de hele wedstrijd meedeed.

Lautaro Martinez maakte een hattrick. Ⓒ ANP/HH

Internazionale wacht op de eerste landstitel sinds 2010. Sindsdien ging de titel een keer naar AC Milan en negen keer naar Juventus, dat inmiddels twaalf punten minder heeft. ’Juve’, dat zondagavond tegen Udinese aantreedt, heeft nog wel twee duels tegoed.

Karsdorp belangrijk met assist

Rick Karsdorp heeft met een assist zijn waarde bewezen voor AS Roma, dat op eigen veld een nipte 1-0 zege boekte op Sampdoria. In de 72e minuut stelde Karsdorp Edin Dzeko in staat het winnende doelpunt te maken.

Vanaf de zijkant van het zestienmetergebied gaf Karsdorp de bal over de grond voor, waarna de Bosnische aanvaller de bal knap tot in de verre hoek verlengde. Karsdorp deed de hele wedstrijd mee bij de nummer 3 van de Serie A. AS Roma heeft zes punten minder dan koploper Internazionale.

Atalanta haalt flink uit

Atalanta Bergamo won met overtuiging van Sassuolo. Het werd in Bergamo 5-1. Sassuolo is de verrassende nummer 5 van Italië, Atalanta staat met een punt minder een plek lager. Na driekwart wedstrijd leidde Atalanta al met 5-0, door doelpunten van Duvan Zapata (2), Matteo Pessina, Robin Gosens en Luis Muriel.

Hans Hateboer en Marten de Roon, die beiden geel kregen, speelden bij Atalanta de hele wedstrijd mee. Sam Lammers bleef op de bank.

