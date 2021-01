Inter en Lautaro Martínez denderen over Crotone heen

Lautaro Martinez maakte een hattrick. Ⓒ ANP/HH

MILAAN - Internazionale heeft in de Serie A pas in de tweede helft afstand kunnen nemen van het laag geklasseerde Crotone. Het werd 6-2, na een ruststand van 2-2. De Argentijn Lautaro Martínez kwam drie keer tot scoren in Milaan.