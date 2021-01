Sneeuw in de Eredivisie zorgt voor probleem: ’Geen buitenspeltechnologie’

De KNVB maakte tijdens Sparta - PSV, de eerste echte sneeuwwedstrijd van het seizoen, bekend dat de technologie nu niet ingezet kan worden. „Vanwege de sneeuwval zijn de lijnen slecht zichtbaar en daarom kunnen de buitenspellijnen en -software niet worden gebruikt.”

Het is te verwachten dat het probleem niet alleen een rol speelt bij Sparta - PSV. Gezien de sneeuwval kan het ook problemen opleveren voor de techniek bij FC Utrecht - Heracles en AZ - ADO Den Haag later op de zaterdagavond.

Te kleine oranje bal

Behalve dat de technologie niet optimaal gebruikt kan worden in de Eredivisie regent het ook klachten over de balkeuze in Rotterdam. Sparta en PSV spelen daar namelijk gewoon met een witte bal. Naar verluidt is dit gebeurd op verzoek van de spelers.

Daarmee lijkt er weinig rekening te zijn gehouden met de wensen van de tv-kijkers. Op social media zijn er veel klachten te lezen over die keuze en vraagt men zich af waarom er niet voor een oranje variant is gekozen. De spelers van beide ploegen zouden die bal echter te klein hebben gevonden.