Koploper Feyenoord in slotfase langs FC Groningen

Maar koploper Feyenoord kende voor de zoveelste keer in 2023 het geluk van een kampioen en versloeg ook FC Groningen met een doelpunt vlak voor het einde van de wedstrijd van Oussama Idrissi: 1-0.

Heerenveen hield lang stand in de kwartfinale van de KNVB-beker woensdag en na de moeizame zege thuis tegen AZ, bleef ook FC Groningen heel lang overeind in de Kuip. Ook met tien man toen Isak Määttä zes minuten na rust met een tweede gele kaart werd weggestuurd door arbiter Joey Kooij.

Maar als vaker maakte Feyenoord in de slotfase dan toch nog een doelpunt zoals vorige maand tegen PSV, NEC en AZ. Idrissi stond in de 88e minuut aan de basis met een vlijmscherpe voorzet, die zomaar bij de tweede paal in het doel verdween: 1-0. Eenzelfde inzet eerder zag Idrissi nog gestopt worden door doelman Michael Verrips. Overigens was Idrissi door stadionspeaker Peter Houtman eerder per abuis gewisseld, maar had Slot hem gelukkig voor iedereen bij Feyenoord laten staan en haalde Alireza Jahanbakhsh naar de kant.

Groningen is woedend over de tweede gele kaart, dus rood, van Isak Dybvik Maatta. Ⓒ Kay Int Veen

Muur van Groningers

Feyenoord liep in de eerste helft vooral te hoop tegen een muur van Groningers, opgesteld door Dennis van der Ree, ooit videoanalist in de opleiding van Feyenoord. Hij weigerde zich bij voorbaat gewonnen te geven bij zijn voormalige werkgever, die de drie punten niet kan missen in de titelrace.

"Het was duidelijk te zien dat die bal nog binnen de lijnen was. Dan kan het toch nooit een gele kaart zijn"

Van der Ree had voor doelman Michael Verrips acht spelers de opdracht gegeven de boel dicht te timmeren en dan bij balbezit zo snel mogelijk de twee eenzame aanvallers – Ricardo Pepi en Elvis Manu – te zoeken.

Manu

De eerste tien minuten in de Kuip was het ex-Feyenoord-aanvaller Manu die de meeste aandacht opeiste. Eerst stuurde Määttä de 29-jarige aanvaller de diepte in met een geweldige splijtende pass. Alleen op weg naar doelman Timon Wellenreuther liet zijn techniek Manu in de steek. Voor de Feyenoorders niet verwonderlijk. Ooit maakte hij indruk in de Kuip met een aantal doelpunten, maar in al zijn druistigheid had Manu vaak zoveel ruzie met de bal, dat hij acht jaar geleden definitief van de hand werd gedaan na uitleenperiodes bij Excelsior en SC Cambuur.

Marcus Pedersen baalt van een gemiste kans. Ⓒ ANP/HH

Na het seizoen 2014-2015 met in totaal 38 optredens en twaalf doelpunten maakte Manu een wonderlijke reis door de voetbalwereld. Het bracht hem bij Brighton- & Hove Albion, Huddersfield Town, Go Ahead Eagles, Genclerbirligi, Akhisarspor, Beijing Rene (China), Ludogorets Razgrad, Wisla Krakow en Botev Plovdiv. De Hongaren verhuren Manu voor een half jaar aan FC Groningen, maar ruzie met de bal heeft hij nog steeds. Omdat hij de steekbal van Määttä te ver van zijn voet liet springen, hielp hij een 100% kans om zeep. Zo zouden er niet veel meer volgen alhoewel Manu in de tiende minuut weer los was en alleen door Marcus Pedersen gestopt kon worden ten koste van een gele kaart.

Groningen klaar

Manu schudde z’n oude club met die twee momenten wakker en daarna kwamen de Groningers er niet meer aan te pas. Feyenoord zette de bezoekers vast rond het eigen strafschopgebied. Alleen ontbrak het aan de creativiteit of zuiverheid bij de laatste pass om echt gevaarlijk te worden. Alleen Santiago Gimenez kwam in de buurt van Michael Verrips. Zonder succes.

Zo lukte het FC Groningen Feyenoord wel te frustreren en steeds meer tegen zichzelf te laten voetballen. Het trio debuterende Feyenoorders in de voorselectie van het Oranje van bondscoach Ronald Koeman – Lutsharel Geertruida, Mats Wieffer, Quilindschy Hartman - konden de ploeg evenmin als Orkun Kökcü op sleeptouw nemen. Zonder slecht te spelen overigens.

Wieffer

Wieffer zat er vaak met een voetje tussen om counters van FC Groningen te neutraliseren. Geertruida had na een lastig begin defensief een vrije avond, maar als hij zich inschakelde op het middenveld zag hij vooral stilstaande ploeggenoten voor zich. Hartman bracht veel minder dan midweeks bij Heerenveen toen de linksachter zich in de tweede helft tot gevaarlijkste aanvaller ontpopte met drie doelpogingen.

Driepunter in slotfase

Voor Feyenoord moest het in de tweede helft gebeuren. En zo geschiedde ook. In de 51e minuut hielp scheidsrechter Kooij de Rotterdammers in het zadel met een curieuze rode kaart voor Määttä. Alireza Jahanbakhsh kwam ten val bij een duel met de Noor, die de bal net voor de zijlijn wegschoot vol tegen de Iraniër. Een tweede gele kaart volgens Kooij. Onsportief gedrag? Opmerkelijk omdat de bal nog gewoon in het spel was.

Gudde woedend

In een skybox kwam het stoom uit de oren van FC Groningen-directeur Wouter Gudde. ,,Het was duidelijk te zien dat die bal nog binnen de lijnen was. Dan kan het toch nooit een gele kaart zijn”, aldus Gudde. De nummer zeventien werd zo ernstig gedupeerd tegen de nummer één. ,,Onze achtste rode kaart al met Kooy als scheidsrechter”, fulmineerde Gudde nog maar eens.

Arne Slot heeft haast. Ⓒ Pro Shots

De tien man uit Groningen gaven zich niet zomaar gewonnen totdat Idrissi aan het kanon verscheen voor een magere 1-0 overwinning en drie punten extra in de titelrace.