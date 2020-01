Vormer ziet aanvaller komen en gaan bij Club Brugge

Badji komt over van Casa Sports uit de Senegalese stad Ziguinchor. De 1,92 meter lange centrumspits vertrekt zaterdag met de selectie op trainingskamp naar Qatar. Amadou Sagna verlaat Club Brugge daarentegen. Hij wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend aan KV Oostende. De 20-jarige Sagna kwam deze zomer over van Cayor Foot uit Senegal. De Senegalese flankspeler kwam onder coach Philippe Clement niet aan bod en hoopt bij Oostende meer speelminuten te kunnen maken.

ENGELAND: Laporte traint weer bij City

Aymeric Laporte heeft de training bij Manchester City hervat. De Franse verdediger onderging in september een operatie aan een knie. „Hij heeft tien tot vijtien minuten met de groep meegedaan”, zei trainer Pep Guardiola. „De overige tijd heeft Aymeric individueel getraind. Duidelijk is dat hij nog tijd nodig heeft om wedstrijdfit te worden, wat niet wegneemt dat het zonder meer de goede kant op gaat. We gaan het voorzichtig opbouwen.”

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Premier League