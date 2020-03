LeBron James komt terug op corona-uitspraak

„We zullen moeten luisteren naar de mensen die er verstand van hebben”, doelde hij op de deskundigen die de verspreiding van het coronavirus in de Verenigde Staten scherp in de gaten houden. „Natuurlijk zal ik teleurgesteld zijn als ik moet spelen zonder fans op de tribunes. Maar als dat voor iedereen de beste en veiligste maatregel is, dan moeten we dat accepteren.”

James was eind vorige week na de zege van de leidende Lakers op Milwaukee Bucks nog een compleet andere mening toegedaan. „Wedstrijden achter gesloten deuren? Onmogelijk. Als het stadion leeg blijft, speel ik niet.”

James legde een paar dagen later uit dat hij een beetje werd overvallen door de vraag of hij zonder publiek zou willen spelen in de NBA. „Ik had er toen nog geen idee van dat daar sprake van was. Nu weet ik beter.”

In de Verenigde Staten zijn volgens nieuwszender CNN inmiddels 732 gevallen van een besmetting met corona bevestigd. Het virus kostte tot dusver 26 Amerikanen het leven, onder wie twee mensen uit Californië. Volgens de Los Angeles Times zijn in deze staat ten minste 140 mensen besmet geraakt.