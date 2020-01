FC Barcelona verspeelt na rode kaart Frenkie de Jong dure punten

De Jong kreeg in de 66e minuut geel omdat hij na een mislukte hoekschop van Barcelona de counter van Espanyol onderbrak met een overtreding. Amper tien minuten later moest De Jong weer ingrijpen toen Jonathan Calleri ontsnapte. Het kostte de oud-Ajacied zijn tweede gele kaart en kreeg daardoor van scheidsrechter Carlos del Cerro het rood voorgehouden. De Jong is voor de eerstvolgende competitiewedstrijd geschorst.

Op het moment dat De Jong van het veld werd gestuurd, stond FC Barcelona met 2-1 voor. Espanyol, dat in de Spaanse competitie de laatste plek bezet, kwam in de 23e minuut op voorsprong via David López die raak kopte uit een indraaiende vrije trap. Het betekende voor Barcelona al het achtste tegendoelpunt dit seizoen uit een spelhervatting, twee meer dan in het volledige vorige voetbaljaar.

Luis Suarez in de hoofdrol

Onder aanvoering van Luis Suárez wist Barça de achterstand in het eerste kwartier na rust om te zetten in een voorsprong. De spits uit Uruguay tikte in de 50e minuut een voorzet van linksback Jordi Alba bij de eerste paal binnen. Even later gaf Suárez de bal na een fraaie actie voor op invaller Arturo Vidal, die de 1-2 inkopte. Voor de Chileen, die een juridisch conflict heeft met de clubleiding over een flinke premie, betekende het al zijn zesde doelpunt dit seizoen. Vidal mocht pas vier keer in de basis starten.

Vlak voor tijd viel via de Chinese invaller Wu Lei alsnog de gelijkmaker voor Espanyol, dat daarmee de overtalsituatie vanwege de rode kaart van De Jong uitstekend benutte. Daardoor vergooide Barcelona twee punten tegen de nummer laatst uit de Spaanse competitie. Zelf deelt de ploeg nu de koppositie met Real Madrid, dat eerder met 3-0 van Getafe won.

