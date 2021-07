Vitesse slaat dubbelslag met spits en opvolger Remko Pasveer

Woensdagochtend werd al de Deense spits Nikolai Baden Frederiksen gepresenteerd als nieuwe aanvalsleider. De van Juventus overgenomen nummer negen scoorde afgelopen seizoen op huurbasis achttien goals voor WSG Tirol op het hoogste niveau in Oostenrijk en stond in het coronajaar een blauwe maandag onder contract bij Fortuna Sittard. De 21-jarige Deense jeugdinternational speelde eerder bij Naesby, waar hij ploeggenoot was van Jacob Rasmussen, en FC Nordsjaelland. Bij Juventus wist hij de hoofdmacht niet te halen. Frederiksen heeft een contract voor drie seizoenen getekend met een optie voor een vierde jaar.

Markus Schubert

Ook de tweede belangrijke vacature in de Vitesse-selectie is ingevuld. Spors heeft bij Schalke 04 de opvolger van de naar Ajax vertrokken Remko Pasveer gevonden. Markus Schubert maakt transfervrij de overstap van Gelsenkirchen naar Arnhem en tekent voor drie seizoenen.

Schubert werd in 2019 door Schalke overgenomen van Dynamo Dresden en was bij de hekkensluiter van het vorige seizoen in de Bundesliga de afgelopen twee jaar de reservedoelman.

„Dit voelt voor mij als de juiste stap op het juiste moment”, aldus Schubert. „Mijn eerste indrukken van Vitesse zijn zeer positief. Ik denk dat ik mij hier snel thuis zal voelen en dat ik hier de volgende stappen kan zetten in mijn carrière. Vitesse is een ambitieuze club met een rijke historie en trouwe supporters. Daar wil ik graag deel van uitmaken.”

Vijf en zes

Frederiksen en Schubert zijn versterking vijf en zes van de Arnhemmers, die zich eerder versterkten met doelman Daan Reiziger (Jong Ajax), middenvelder Tom Domgjoni (FC Zürich), aanvaller Julian Von Moos (gehuurd van FC Basel) en rechtsback Romaric Yapi (Brighton and Hove Albion).