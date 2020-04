Van Vliet ziet virtuele Gold Race nog niet gebeuren

De koersdirecteur van Nederlands enige klassieker in de WorldTour zegt het initiatief van zijn Vlaamse collega’s maandag met zijn eigen team verder te bespreken. „De Ronde van Vlaanderen was hier al heel lang mee bezig. We hebben er ook wel contact met hen over gehad. Maar er is wat voor nodig om dit te maken en dit is in Vlaanderen natuurlijk wel volkssport nummer 1.”

Van Vliet wijst op de Ronde van Vlaanderen van 2018 met de eindzege van Niki Terpstra die zondagmiddag bij de NOS werd uitgezonden. „Ik zat ook te kijken naar de herhaling van 2018, een mooie spannende koers. Als je al die mensen langs de weg ziet staan, zie je ook wat je mist.”

Voor de Amstel Gold Race die over twee weken verreden had moeten worden, zegt Van Vliet dat hij samen met de NOS nog wat speciale dingen aan het bedenken is. „Maar we moeten geen dingen gaan doen, die al bedacht zijn”, lijkt hij een variant op de digitale Ronde van Vlaanderen vooralsnog uit te sluiten.

De voormalig bondscoach is bekend met deze digitale manier van fietsen op de rollerbank. „Ik doe het in de winter ook wel eens en het is recreatief leuk om te doen.” Voor wedstrijden noemt hij toch enkele bezwaren op. „Wat als de renners verschillende systemen gebruiken en is het te manipuleren? En hoe ga je dat controleren?”

Directeur Tomas van den Spiegel van onder meer De Ronde van Vlaanderen zei eerder zondag dat het voor de sector van belang is dat er dit jaar nog wedstrijden worden verreden. Van Vliet is het daarmee eens. „Je merkt dat er angst is in de wielrennerij.”

Vooral hoopt Van Vliet dat er nog gekoerst kan worden in 2020. „We hebben een datum aangevraagd voor een combinatie van de mannen- en vrouwenwedstrijd en een toerversie. Ik ben positief ingesteld, maar we zullen moeten afwachten. Ik denk ook dat dit nog wel even kan duren.”