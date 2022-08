Remko Bicentini terug als bondscoach Curaçao

De Wijchenaar was in de periode 2016-2020 bondscoach van Curaçao en behaalde goede resultaten. Het eiland steeg flink op de FIFA-ranking en was drie keer present op de Gold Cup. In 2019 werd op dat toernooi zelfs de kwartfinale bereikt.

In 2020 werd Bicentini overvallen door de beslissing van het bondsbestuur om hem te vervangen door Guus Hiddink. Die kon aanvankelijk niet aan de slag, omdat de voetbalbond de afhandeling van het contract van Bicentini lange tijd op zijn beloop liet. Daarna kende Hiddink tegenslag door corona, waarna Patrick Kluivert het overnam als interim-bondscoach. Vanwege een explosie aan coronagevallen moest Curaçao zich terugtrekken voor het toernooi om de Gold Cup in 2020. Hiddink, die slechts twee officiële interlands op de bank zat, stapte daarna op als bondscoach, maar keerde dit jaar terug als technisch directeur met Art Langeler als bondscoach. Maar ook van deze constructie is na drie maanden afscheid genomen, waarna de keuze weer op Bicentini is gevallen. Sinds mei is er een nieuwe bondsvoorzitter Ramiro Griffith en die is bezig met een herstructurering. Daarbinnen past de rentree van Bicentini.

In de afgelopen twee jaar was Bicentini werkzaam als assistent-bondscoach van Canada, waarmee hij zich kwalificeerde voor het WK in Qatar. „Ik ben enorm vereerd, dat mijn eiland mij heeft gevraagd om weer aan de slag te gaan als bondscoach. Ik heb altijd met veel plezier gewerkt bij Curaçao en heb de overtuiging dat we weer successen gaan halen. Het WK in 2026 is ons grote doel”, aldus Bicentini in een reactie.