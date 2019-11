Straf Hamilton zorgt voor grote ontlading bij Sainz en McLaren

De wereldkampioen in de Formule 1 kreeg alsnog 5 seconden straftijd voor het van de baan rijden van Alexander Albon in de slotfase van de race op circuit Interlagos in São Paulo. De kopman van Mercedes viel daardoor terug van de derde naar de zevende plaats.

Carlos Sainz kreeg door de straf van Hamilton de derde plaats in de schoot geworpen, achter winnaar Max Verstappen (Red Bull) en de Fransman Pierre Gasly (Toro Rosso). Dat was een grote verrassing voor de Spanjaard, want hij was de race als laatste begonnen. Sainz stuntte door in de race slechts één pitstop te maken, waardoor hij veel tijd won op zijn concurrenten. De derde plaats is tevens de eerste podiumplek in zijn Formule 1-carrière.

Hamilton gaf ruiterlijk toe dat hij fout zat bij zijn poging om Albon in te halen. Hij tikte de Red Bull aan van de Thai, die van de baan gleed en om zijn as draaide. „Ik nam te veel risico en aanvaard de straf.”