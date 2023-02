Golfvedette Woods op nippertje verder bij Genesis Invitational

Het hing erom, want toen het toernooi vrijdagavond vanwege de invallende duisternis werd afgebroken moest Woods met 143 slagen na twee rondes afwachten of het voldoende was. Nadat zaterdagochtend alle golfers de tweede ronde hadden voltooid, bleek de Amerikaanse golflegende net tot de 68 deelnemers te behoren voor wie het toernooi verder gaat.

De Amerikaan Max Homa leidt met 132 slagen, 10 onder par.

Woods (47) speelt, buiten de majors, zijn eerste ’gewone’ toernooi sinds zijn winst in het Zozo Championship in 2019. Sindsdien kampte de 82-voudig winnaar van PGA-toernooien met blessures, onder meer veroorzaakt door een ernstig auto-ongeval in februari 2021. Op de Britse Open van vorig jaar haalde hij de cut niet.