Bauke Mollema pakt eerste rit in Tour des Alpes-Maritimes et du Var

Tussen Biot en Gourdon kregen de renners vrijdag 88 kilometer voor de kiezen. Mollema reed na de derde passage op de Col de Gourdon als eerste over de streep, vlak voor Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën).

De Belg Otto Vergaerde (Alpecin-Fenix) kreeg de prijs van de strijdlust. Op de laatste beklimming van de Col de Gourdon slaagde niemand er nog in om zich los te rukken uit de greep van het peloton. Uiteindelijk was het Mollema, die na een val in de Tour maanden buiten koers was, die zich bergop de snelste toonde.

„Ik kende deze klim goed”, vertelde de ritwinnaar, die zaterdag in de leiderstrui vertrekt voor een rit over 168 kilometer met start en finish in Fayence. Hij heeft een voorsprong van 2 seconden op Van Avermaet.