Coureur Rinus van Kalmthout breekt vinger bij flinke klapper

De 20-jarige Nederlander raakte in Indianapolis de macht over het stuur van zijn Chevrolet kwijt toen hij met zijn bolide aan de binnenkant van het befaamde circuit het gras raakte. Daarna tolde de wagen naar de andere kant van de baan waar de auto keihard op de muur botste.

„Een lelijke zijwind zorgde ervoor dat ik tegen de muur werd gesmeten”, liet Van Kalmthout naderhand weten. „Ik heb een gebroken vinger, maar kan wel verder met testen. Het spijt me voor mijn team, want deze dagen zijn bedoeld om zoveel mogelijk rondjes te rijden en ik vind het vreselijk jammer dat we dat nu niet kunnen.”

’Veekay’ begon zijn eerste seizoen in de IndyCar Series vorig jaar met twee crashes, maar hij herstelde zich knap met onder meer een vijfde, vierde en derde plaats in races en één poleposition. Hij baarde ook opzien met de vierde startplaats in de Indy 500. De Noord-Hollander eindigde in het klassement van de IndyCar op de veertiende plaats. Daarmee was Van Kalmthout de beste ’rookie’ (debutant) van het jaar.

Het nieuwe seizoen in de IndyCar Series begint op 18 april met de Grand Prix van Alabama op Barber Motorsports Park in Birmingham.