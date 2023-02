Productieve Nyck de Vries is klaar met testdagen in Bahrein

De Vries richtte zich niet op een snelle tijd en was bijvoorbeeld zeven seconden langzamer dan de rapste man van de ochtend: Charles Leclerc. Hij ging in zijn Ferrari rond in 1.31,024. De Vries en AlphaTauri kenden weinig problemen tijdens de tests. In totaal reed de coureur uit Sneek in anderhalve dag ruim vier race-afstanden in Bahrein.

„We hebben drie goede dagen gehad”, aldus De Vries. „Los van een paar blauwe plekken voel ik me goed. We hebben veel kunnen rijden en kunnen uitvinden over onze auto. Het is nog moeilijk in te schatten waar we precies staan en uiteraard hebben we nog genoeg werk te doen.”

Nyck de Vries Ⓒ ANP/HH

Max Verstappen komt zaterdag niet meer in actie, nadat hij de hele donderdag Red Bull al vertegenwoordigde en ook vrijdagmiddag instapte. Teamgenoot Sergio Pérez neemt de hele zaterdag voor zijn rekening. Hij legde in de ochtend 69 rondjes af en noteerde de vierde tijd.