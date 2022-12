Van Gaal ontkent Belgische flirt, maar: ’Als Portugal belt, ga ik luisteren’

Van Gaal werd dinsdag als ’mystery guest’ opgebeld door de dj’s van 3FM Serious Request in het Glazen Huis. De gestopte trainer vroeg een nummer aan voor de ’Stichting Vergeten Kind’. Van Gaal betaalde duizend euro voor ’Wij houden van Oranje’ van André Hazes. „Senior”, benadrukte Van Gaal. „Ik ben nog van die oude generatie.”

Maar het ging ook, heel even, over voetbal. Over de Rode Duivels bijvoorbeeld, die op zoek zijn naar een nieuwe bondscoach. „Dat was geen flirt, er werden vragen over gesteld’, verdedigde hij zich dinsdag. ’Daar kan ik niets aan doen, dan moet ik daar antwoord op geven. Ik ben welopgevoed.”

Van Gaal woont het merendeel van het jaar in Portugal waar hij een huis bezit. Ook de Portugezen zijn op zoek naar een bondscoach. „Ik ben weer met pensioen’, begon Van Gaal zijn antwoord. „Maar als ze mij bellen, dan ga ik luisteren. Meer kan ik niet zeggen.”

