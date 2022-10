Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik wil weten hoe deze blessure is ontstaan’ Kiran Badloe laat WK windsurfen varen door mysterieuze pijn

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

De geblesseerde Kiran Badloe is als derde coach mee naar de wereldtitelstrijd. Ⓒ Foto’s Luc Schmitz/Dryfn

AMSTERDAM - Door een mysterieuze elleboogblessure heeft Kiran Badloe zich op de valreep afgemeld voor het WK windsurfen in Brest. De regerend olympisch kampioen baalt naar eigen zeggen stevig, omdat hij met veel vertrouwen toeleefde naar het toernooi dat volgende week dinsdag van start gaat. De 28-jarige spierbundel is desondanks wél present in de Franse havenstad, en dat in een opvallende rol.