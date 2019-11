Ferrari neemt opvallende maatregel in Brazilië

Max Verstappen tussen Ferrari-coureurs Sebastian Vettel (l) en Charles Leclerc. Ⓒ REUTERS

SÃO PAULO - Sebastian Vettel herhaalde in Brazilië meermaals dat hij niets kwijt wilde over de uitspraken van Max Verstappen, maar liet zich uiteindelijk toch verleiden tot een boute uitspraak. „Het is erg onvolwassen”, zei de Duitser. Even daarvoor had hij nog gezegd dat iedereen ’vrij is om te zeggen wat hij of zij wil’. „Leven en laten leven”, zo ventileerde Vettel zijn mening op haast filosofische wijze.