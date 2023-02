Graafschap verslaat Roda JC mede dankzij heerlijke uithaal

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Noor Kristoffersen pakt WK-goud op slalom met sterke tweede run

15.11 uur: Skiër Henrik Kristoffersen uit Noorwegen heeft voor het eerst in zijn carrière de wereldtitel op de slalom veroverd. De 28-jarige Noor verraste op de slotdag van de WK in het Franse Courchevel door na een zestiende tijd in de eerste run alsnog het goud te pakken. De Griek AJ Ginnis zorgde voor een primeur voor Griekenland met het zilver. Alex Vinatzer uit Italië won het brons.

Kristoffersen was in de eerste run met een tijd van 47,84 0,91 seconde langzamer dan de Oostenrijker Manuel Feller. Feller was de beste voor Ginnis en de Noor Lucas Braathen en kon Oostenrijk alsnog de eerste gouden medaille bezorgen op deze WK.

In de tweede run ging Kristoffersen naar beneden in 51,66 Hij keek vervolgens toe hoe de ene na de andere skiër zich stukbeet op zijn totaaltijd van 1.39,50. Ginnis kwam 0,20 seconden te kort en Vinatzer 0,38 seconde. Feller, die als laatste van de top 30 startte, zakte terug naar de zevende plaats. De Noorse titelverdediger Sebastian Foss-Solevag, vijfde na de eerste run, zakte weg naar de negentiende plaats.

Kristoffersen pakte twee jaar geleden bij de WK brons op de slalom. Bij de WK van 2019 won hij goud op de reuzenslalom.

Verdedigers helpen De Graafschap aan zege op Roda JC

14.24 uur: De Graafschap heeft in de Keuken Kampioen Divisie voor eigen publiek van Roda JC gewonnen. De verdedigers Rio Hillen en Jeffry Fortes maakten voor rust de doelpunten op De Vijverberg: 2-0. Hillen kopte de bal binnen uit een hoekschop van Alexander Büttner, Fortes scoorde met een fraai schot.

De Graafschap, waarbij trainer Adrie Poldervaart al een tijdje ontbreekt vanwege een spierziekte, kwam door de zege op 30 punten uit 25 wedstrijden. Roda JC bleef op 34 punten staan en verloor de aansluiting met de subtop.

Herstelde Mané sluit aan bij groepstraining Bayern München

12.05 uur: Sadio Mané heeft de groepstraining bij Bayern München hervat. De Senegalese aanvaller liep in november kort voor het WK een kuitblessure op, moest geopereerd worden en miste daardoor het toernooi in Qatar. Mané keerde eind vorige maand terug op het veld, om individueel verder te werken aan zijn herstel.

De aanvaller, afgelopen zomer overgekomen van Liverpool, is nu fit genoeg om aan te sluiten bij de groep. „Dit gevoel is gewoon fantastisch”, zei Mané toen hij zondag het veld op liep.

Trainer Julian Nagelsmann verwacht dat Mané na een week meetrainen met de groep klaar is voor een rentree. Volgende week zondag staat voor Bayern in de Bundesliga de topper tegen 1. FC Union Berlin op het programma. Met Daley Blind en Ryan Gravenberch in de basis en Matthijs de Ligt als invaller verloor de ploeg van Nagelsmann zaterdag met 3-2 bij Borussia Mönchengladbach. Union Berlin speelt zondag tegen Schalke 04 en kan dan de koppositie overnemen.

Bayern won afgelopen week in Frankrijk het eerste duel met Paris Saint-Germain in de achtste finales van de Champions League met 1-0. De return is op 8 maart.

Mané maakte dit seizoen zes doelpunten in de Duitse competitie en drie in de Champions League.

Nageeye zevende in halve marathon van Barcelona

10.04 uur: Abdi Nageeye is zevende geworden in de halve marathon van Barcelona. De 33-jarige Nederlandse atleet finishte in 1.01.10, ruim 2 minuten na de Keniaanse winnaar Charles Kipkurui Langat die met 58.53 een parcoursrecord liep. Björn Koreman kwam als negentiende over de finish in 1.03.44. Bij de vrouwen werd Jacelyn Gruppen achtste in 1.11.01.

Nageeye was aanvankelijk van plan om in Barcelona een aanval te doen op zijn Nederlands record op de halve marathon (1.00.24) en onder het uur te finishen. Na zijn derde plaats afgelopen najaar in de marathon van New York besloot de geboren Somaliër echter wat meer tijd te besteden aan zijn gezin. „Ik moest even vader zijn”, zei Nageeye daar donderdag in Rotterdam nog over. Hij beschouwde de halve marathon van Barcelona daarom als een trainingsloop en mikte op een tijd in de 61 minuten. Dat lukte Nageeye zondagochtend in de Catalaanse stad.

De winnaar van olympisch zilver op de marathon gaat zich nu op hoogte in Ethiopië verder voorbereiden op de marathon van Rotterdam, op 16 april. Vorig jaar won Nageeye in een Nederlands record van 2.04.56 de klassieker over 42,195 kilometer door Rotterdam.

Bij de vrouwen zegevierde Irine Kimais uit Kenia. Met 1.04.37 dook ze ruim een halve minuut onder het parcoursrecord. Kimais bleef haar landgenote Joyciline Jepkosgei bijna 10 seconden voor.

In Sevilla scherpte Richard Douma zijn persoonlijk record op de marathon aan tot 2.11.21. Hij eindigde daarmee op de 36e plaats. Het podium bij de mannen bestond volledig uit Ethiopiërs. Gadisa Birhanu Shumie won in 2.04.59, bij de vrouwen was de Keniaanse Jackline Chelal de sterkste in 2.20.29. Van Jill Holterman verschenen na 15 kilometer geen doorkomsttijden meer. Het lijkt erop dat zij is uitgestapt.

Dubbelspecialist Rojer in Florida naar tweede finale van dit jaar

09.36 uur: Tennisser Jean-Julien Rojer kan in Delray Beach al zijn tweede dubbeltitel van dit jaar veroveren. De 41-jarige Nederlander bereikte op het Amerikaanse hardcourt met zijn dubbelpartner Marcelo Arévalo uit El Salvador de finale. Ze versloegen de Amerikaan Robert Galloway en John-Patrick Smith uit Australië in de halve finales via een matchtiebreak: 6-3 5-7 10-6.

Rojer en Arévalo wonnen vorige maand in Adelaide al een voorbereidingstoernooi op de Australian Open. Op het grandslamtoernooi in Melbourne bleven ze steken in de kwartfinales. Het gelouterde duo neemt het in Delray Beach in de finale opnieuw op tegen een Amerikaans/Australisch duo: Reese Stalder en Rinky Hijikata.

In het enkelspel strijden de Amerikaan Taylor Fritz en Miomir Kecmanovic uit Servië om de titel in Florida. Fritz, de nummer 7 van de wereld, versloeg zijn landgenoot Mackenzie McDonald met 6-3 7-6 (6). Kecmanovic klopte Radu Albot uit Moldavië: 7-6 (8) 3-6 6-2.

Amerikaanse atlete Hobbs net boven wereldrecord 60 meter

09.19 uur: Atlete Aleia Hobbs is bij de Amerikaanse indoorkampioenschappen in Albuquerque heel dicht bij het wereldrecord op de 60 meter gekomen. Hobbs finishte in 6,94 seconden, twee honderdsten boven het wereldrecord dat al sinds 1993 op naam staat van de Russin Irina Privalova (6,92).

„Ongelooflijk, ik ben zo dankbaar”, zei de 26-jarige Hobbs, die wel het Amerikaanse record van Gail Devers (6,95) verbeterde. „Ik wist dat ik, om het record te verbeteren, goed uit de startblokken moest komen. Tijdens de series was mijn start niet zo goed. Ik wist dus wat ik in de finale beter moest doen.”

Noah Lyles, tweevoudig wereldkampioen op de 200 meter en winnaar van olympisch brons op die afstand, trok zich vanwege een heupblessure terug voor de finale van de 60 meter. Lyles had zich met 6,56 als tweede gekwalificeerd voor de finale. De titel ging naar JT Smith (6,53).

In Nederland prolongeerde N’ketia Seedo zaterdag in Apeldoorn haar indoortitel op de 60 meter. De 19-jarige Seedo liep in de finale een persoonlijk record van 7,18. Bij de mannen zegevierde de 20-jarige Raphael Bouju in 6,64.

Alcaraz bij rentree naar finale in Buenos Aires

09.06 uur: Carlos Alcaraz heeft op zijn eerste toernooi van 2023 direct de finale bereikt. De 19-jarige Spanjaard, die afgelopen maand de eerste plaats op de wereldranglijst moest afstaan aan Novak Djokovic, staat in de eindstrijd op het graveltoernooi van Buenos Aires. Alcaraz versloeg in de halve finales zijn landgenoot Bernabe Zapata Miralles in twee sets: 6-2 6-2.

De winnaar van de meest recente US Open neemt het zondag in de finale op tegen de Brit Cameron Norrie, die Juan Pablo Varillas uit Peru versloeg op het Argentijnse gravel: 7-6 (5) 6-4. Alcaraz won drie van de vier voorgaande ontmoetingen met Norrie. Het laatste duel, vorig jaar in Cincinnati, werd echter gewonnen door de Britse nummer 12 van de wereld.

De Spaanse tiener speelt in Buenos Aires zijn eerste toernooi sinds begin november. Alcaraz gaf toen tijdens het masterstoernooi van Parijs in de kwartfinale tegen de Deen Holger Rune op vanwege een buikspierblessure. Hij moest daardoor ook de ATP Finals en de Daviscup Finals overslaan.

Tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen liep Alcaraz op de training een hamstringblessure op, die hem deelname aan de Australian Open kostte. De Serviër Djokovic won het grandslamtoernooi in Melbourne en verdrong Alcaraz van de eerste plek op de mondiale ranglijst. De Spanjaard staat nu tweede.

„Het is heel speciaal voor me dat ik op mijn eerste toernooi van dit jaar gelijk in de finale sta”, zei Alcaraz in Buenos Aires. „Ik baalde erg van mijn blessures. In de afgelopen maanden heb ik mijn vertrouwen en ritme moeten hervinden.”