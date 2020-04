Medische FIFA-topman D’Hooghe laakt de houding van de UEFA

„De gezondheid moet het nu winnen van het financiële” zegt de Belgische voorzitter van de medische commissie van de FIFA tegen Het Laatste Nieuws. „Je zou geen dokter moeten zijn om dat in te zien.”

De Belgische hoogste voetbalklasse wil het seizoen niet meer hervatten. Ajax, PSV, AZ, PEC Zwolle, Fortuna Sittard en RKC Waalwijk hopen dat de Eredivisie snel definitief wordt stopgezet. D’Hooghe snapt helemaal waarom. „Ik heb in mijn lange loopbaan geleerd dat er een weegschaal bestaat tussen gezondheid en de economie. Meestal wint de economie het. Maar als er nu één ogenblik is waarop de gezondheid alle prioriteit moet krijgen, dan is het nu wel”, zegt hij.

„Trainingen en voetballen achter gesloten deuren... We moeten dat niet doen”, benadrukt D’Hooghe. „Mochten ze het voetbal toch toelaten, dan voorspel ik dat we heel snel weer een corona-uitbraak zullen hebben bij één van de ploegen. En dan moet een team opnieuw in quarantaine. Is men dan daarmee gediend? We moeten onze sporters beschermen.”