'Van Dijk gewoon op spelerslijst bij Liverpool’

Eerder van de week zei manager Jürgen Klopp dat hij ervan uitgaat dat Van Dijk dit seizoen niet meer in actie komt.

Klopp werd gevraagd of hij de door een knieblessure lang uitgeschakelde verdediger bij de UEFA zou opgeven voor het vervolg van de Champions League. „Als er ruimte is zetten we hem op de spelerslijst”, antwoordde de Duitser toen, zonder veel geloof dat de aanvoerder van het Nederlands elftal daadwerkelijk dit seizoen nog aan spelen toekomt. „Maar we sluiten het ook niet helemaal uit. Daarom zetten we hem er wellicht bij. Er gebeuren soms wonderen, maar tot nu toe heeft nog niemand van de medische staf me verteld dat hij nog speelt.”

Van Dijk liep in oktober tijdens het duel met stadgenoot Everton een zware knieblessure op. Bondscoach Frank de Boer van het Nederlands elftal hoopt nog steeds dat hij komende zomer tijdens het EK over zijn aanvoerder kan beschikken.