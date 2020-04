’Coronavirus kan het Olympische Spelen ook in 2021 lastig maken’

Toshiro Muto, de directeur van het organisatiecomité van de Spelen, hield vrijdag voor het eerst sinds het besluit om de Spelen in Tokio met een jaar uit te stellen een persconferentie. „We weten nu niet wanneer het virus onder controle is. Het heeft ook niet veel zin om daarover te speculeren”, zegt hij.

Vanwege de mondiale uitbraak van het coronavirus werden de Spelen in Tokio onlangs verschoven van naar de zomer van 2021. Oorsponkelijk zou het grootste sportevenement van de wereld dit jaar op 24 juli van start gaan.

„We hebben nu eenmaal besloten om ons te richten op 23 juli 2021. Dan moeten de Spelen beginnen. Het zou kunnen dat het virus het lastig maakt om ons voor te bereiden op de Spelen. Maar we kunnen nu alleen heel hard werken om alles te realiseren.”

IOC-baas toch niet naar Tokio

Voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité heeft besloten in mei niet op werkbezoek te gaan naar Tokio. De Japanse premier Shinzo Abe heeft eerder deze week de noodtoestand afgekondigd in zijn land, nadat er ruim 6000 Japanners besmet waren geraakt met het coronavirus en de pandemie 112 slachtoffers had geëist. Het vliegverkeer ligt voor een deel stil in Japan.