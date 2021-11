Premium Het beste van De Telegraaf

Noorderlingen weer baas in eigen huis FC Groningen kan na aflossen miljoenenlening weer eens ’nee’ zeggen

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus (l.) en algemeen directeur Wouter Gudde van FC Groningen kunnen weer vooruit kijken met hun club. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Met twee overwinningen op rij klimt FC Groningen langzaamaan richting de plek waar het hoort te staan volgens de andere clubs in de Eredivisie: stevig in het linkerrijtje. Om die positie structureel te kunnen waarmaken en op termijn opnieuw Europees voetbal te realiseren, werd de voorbije weken de grootste winst buiten het veld geboekt. De Trots van het Noorden is ’verlost’ van de lening bij de Stichting Vrienden van FC Groningen en kan écht gaan groeien. Hoe dat in elkaar steekt?