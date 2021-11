FC Groningen kan nu echt groeien

Premium Voetbal

Laatbloeiers kunnen elkaar niet verrassen

De clash tussen de voormalige Thomas Letsch-assistenten Dick Schreuder en Joseph Oosting eindigde in 0-0 en dat was niet zo verwonderlijk, want elkaar verrassen zat er niet in voor de trainers van PEC Zwolle en RKC Waalwijk. „We hebben vorig jaar de trainerscursus samen gedaan en zaten in één groepj...