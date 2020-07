Memphis Depay bij acht goals betrokken bij rentree

Lyon oefende woensdagavond tegen amateurclub US Port Valais en na slechts drie minuten kreeg de Franse topclub een strafschop toegekend. De 26-jarige Depay ging resoluut achter de bal staan: 1-0.

Niet veel later bediende hij ook nog eens ploeggenoot Karl Toko Ekambi voor de 2-0.

De Lyon-trein denderde door tegen de amateurs, na een half uur spelen stond het al 6-0. Tussendoor maakte Depay nóg een treffer. Na rust scoorde de Oranje-aanvaller er nog twee. Uiteindelijk werd het 11-0, met dus vier treffers e1n vier assists van Depay.

Depay raakte op 15 december in het competitieduel met Rennes zwaar geblesseerd aan zijn knie. De aanvalsleider van Lyon en het Nederlands elftal dreigde het EK te moeten missen, maar uiteindelijk ging dat vanwege de coronapandemie niet door. In de zomer van 2021 staat het Europees kampioenschap op de rol.

Het contract van de spits van Oranje loopt nog een jaar door. De clubleiding van Lyon hoopt dat Depay wil bijtekenen.

Voor Depay valt er deze zomer met Lyon echter nog wel wat te winnen. De Franse competitie is als gevolg van de coronacrisis beëindigd, maar Olympique zit nog wel in de Champions League. De ploeg van trainer Rudi Garcia won eind februari het eerste duel met Juventus in de achtste finales met 1-0. De return is begin augustus waarna de Final 8 in Lissabon plaatsvindt.

Voordat Lyon in de Champions League weer in actie komt, speelt de ploeg van Depay en Kenny Tete in de finale van de Franse League Cup op 31 juli tegen Paris Saint-Germain.