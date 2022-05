Supportersvereniging Feyenoord verwacht zo’n 8000 fans in Tirana

De supportersvereniging is bezig vluchten te regelen naar de hoofdstad van Albanië en ook busreizen gaan waarschijnlijk worden aangeboden, zegt Lau. De rit van Rotterdam naar Tirana over ruim 2000 kilometer duurt ongeveer 24 uur. Reguliere rechtstreekse vluchten rond de finale op woensdag 25 mei gaan niet vanaf Rotterdam The Hague Airport of Schiphol, maar wel vanaf het vliegveld van Eindhoven.

Volgens Lau start de kaartverkoop voor de wedstrijd binnen twee weken, via de website van Europese voetbalbond UEFA. Om een ticket te bemachtigen is waarschijnlijk een zogeheten uitvak-kaart nodig. „Als je die niet hebt, wordt het heel lastig om een kaart te bemachtigen”, denkt Lau.

Waar het rondom de wedstrijd in de halve finale tegen Olympique Marseille (0-0) in de Franse stad nog hier en daar onrustig was rondom groepen supporters, verwacht Lau dit in Tirana niet. Daar is de Italiaanse club AS Roma de tegenstander. „Daar had Feyenoord in het verleden wel een dingetje mee, maar niet zozeer met Roma-supporters”, doelt Lau op een Europees uitduel met de club uit Rome in 2015 waar Feyenoord-fans zich misdroegen. Relschoppers vernielden toen onder meer de net gerestaureerde Barcaccia-fontein aan de voet van de Spaanse Trappen in het centrum van de Italiaanse hoofdstad. „Voor Tirana heb ik alleen een beetje zorgen over de onervarenheid van Albanese autoriteiten met het organiseren van dit soort evenementen”, aldus de voorzitter.

„Iedereen zegt nu dat ze naar Tirana gaan, maar dat is nog maar afwachten”, zegt Lau over de Feyenoorders die hij sprak in Marseille. Het deel dat het niet stadion in kan, gaat volgens hem de wedstrijd in de kroeg of buiten via schermen kijken. „Met de UEFA zijn we in overleg of er schermen gaan worden neergezet, dat zat nu nog niet in de planning.”

Feyenoord bereikte donderdag voor het eerst in twintig jaar een Europese finale door 0-0 gelijk te spelen bij Olympique Marseille. Dat was na de 3-2 van vorige week genoeg voor de ploeg van trainer Arne Slot.