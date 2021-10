Hockeyers Kampong vreten Amsterdam met huid en haar op

Cox, jarenlang zeer succesvol als hoofdcoach van Kampong heren 1, had zich het weerzien met zijn voormalige werkgever een tikkeltje anders voorgesteld. De 43-jarige Cox moet het zinkende schip uit Amsterdam weer vlot zien te trekken en was daar vrij aardig mee bezig, maar in Utrecht bleek dat er nog een hoop werk te verrichten is in het Amsterdamse Bos.

Terwijl Amsterdam na een fletse eerste kwart via Trent Mitton, één van de vier Aussies in de hoofdmacht van de ploeg van Cox, nota bene nog op voorsprong was gekomen: 0-1.

De thuisclub bleek echter allesbehalve uit het lood te zijn geslagen en kwam via de eerste de beste strafcorner van Jip Janssen alweer langszij. Die gelijkmaker zette de ploeg van Roelant Oltmans op scherp en was het startsein voor een groot offensief dat leidde tot prima treffers van Terrance Pieters en Mats Gruter.

Hattrick Pieters

Pieters beleefde met uiteindelijk drie goals sowieso een lekkere avond en zag ook Janssen zijn tweede corner verzilveren. Bjorn Kellerman en Derck de Vilder maakte het achttal treffers vol. Door het enorme pak slaag kelderde Amsterdam van de tweede naar de zevende plaats, terwijl Kampong, dat nog tegen Den Bosch moet inhalen, na Bloemendaal de minste verliespunten heeft en oprukte naar plek vier.

Floris Wortelboer maakte na zijn schouderoperatie zijn rentree voor Bloemendaal. Ⓒ ANP

Bloemendaal

Ook in de andere duels werd er flink op los gescoord. Landskampioen Bloemendaal was met 6-0 veel te sterk voor SCHC en zag Floris Wortelboer na zijn schouderoperatie zijn eerste minuten van het seizoen maken.

Bij Pinoké-Den Bosh (4-4) viel acht treffers, waarbij de twee treffers van goudhaantje Dennis Warmerdam opvielen. De neo-international was goed voor de 3-3 én de 4-4.

Arnie’s Army

Oranje-Rood naam de tweede plaats van Amsterdam over door het dit seizoen tegen zichzelf spelende Rotterdam met 3-4 te verslaan. Na 41 minuten was de eindstand al bereikt en bleek dat de Rotterdamse wervelwind Thijs van Dam niet veel was opgeschoten met zijn twee goals.

Klein Zwitserland, dat dankzij de financiële steun van oud-speler Reinout Oerlemans ook wel als Arnie’s Army door het hockeyleven gaat, had in Amsterdam geen kind aan Hurley: 1-4. De Haagse goals werden gemaakt door de Amerikaan Aki Käppeler, de Australiër Thomas Craig en de Duitsers Max Kapaun en Marco Miltkau. KZ staat in punten gelijk met Oranje-Rood, maar heeft een minder doelsaldo dan de Eindhovenaren.

Hurley

Tilburg verloor in eigen huis de Brabantse derby van Den Bosch: 2-3. Koen Bijen, goed voor twee voltreffers, zette zij handtekening onder het winnende doelpunt. Tilburg blijft met drie punten op de voorlaatste plaats van de ranglijst steken, voor het nog puntenloze Hurley dat twintig van de laatste 23 thuisduels in de Tulp Hoofdklasse verloor.