Lex Immers keert ADO Den Haag de rug toe

Het vijfjarige contract is met onmiddellijke ingang ontbonden. Immers stopt niet met betaald voetbal en hoopt nog voor de start van het seizoen over twee weken elders in de Eredivisie onderdak te vinden. De oud-Feyenoorder maakte de hele voorbereiding mee bij ADO Den Haag en is nog topfit.

De 34-jarige Immers kreeg afgelopen weken steeds meer signalen vanuit de club dat zijn aanwezigheid niet langer gewenst is.

„Natuurlijk voelt het raar om de club te verlaten na in totaal acht seizoenen in het eerste elftal te hebben gespeeld”, zegt Immers. „Maar het gevoel dat bij mij overheerst, is dat ADO Den Haag enorm veel heeft betekend in mijn leven. Ik heb een geweldige periode gehad bij deze mooie club en heb het prachtige shirt altijd met trots gedragen.”

Nieuwe start

ADO Den Haag wil na het vorige rampseizoen waarin het Eredivisieschap werd gered door de corona-uitbraak een nieuwe start maken. Herhaaldelijk liet de clubleiding met directeur Mohammed Hamdi, technisch adviseur Martin Jol en trainer Aleksandar Rankovic doorschemeren dat een aantal spelers te zwaar op de salarisbegroting drukte om door te kunnen selecteren en stappen te maken. Het ging hierbij om gevestigde namen zoals Immers en Beugelsdijk, maar tevens aanvoerder Aaron Meijers, Michiel Kramer, Erik Falkenburg en Danny Bakker.

Tom Beugelsdijk in actie namens Sparta. Ⓒ BSR Agency

Het lijkt slechts een kwestie van tijd alvorens ook één of meer van die spelers in het kielzog van Immers en Beugelsdijk zullen vertrekken uit Den Haag. Meijers wordt al in verband gebracht met Sparta.

Trainerscursus van de baan

Immers heeft inmiddels afscheid genomen van zijn ploeggenoten en de technische staf van ADO. De net 34 jaar geworden Hagenaar zou volgens zijn contract de komende twee jaar nog speler zijn van ADO Den Haag om daarna door te stromen naar een rol in de technische staf binnen de organisatie van de club. Daarvoor was samen met de vorige technisch directeur Jeffrey van As een traject van drie jaar opgesteld waarin Immers ook diverse trainerscursussen zou gaan volgen. Ook dit is met het vertrek van Immers van de baan.

Laatste wedstrijd

Afgelopen zaterdag speelde Immers derhalve zijn laatste wedstrijd in zijn favoriete groen-gele kleuren. Hij startte in de basis tegen Vitesse, maar moest al vlot plaatsmaken toen hij een bal vol op zijn hoofd kreeg en last hield van duizeligheid.

Immers, afkomstig uit de eigen jeugd van ADO Den Haag, speelde met tussenpozen bij Feyenoord, Cardiff City en Club Brugge acht jaar in het eerste elftal van de club achter de duinen. In 2007 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal.