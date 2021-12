Hockeybondscoach Jeroen Delmee houdt routiniers in ’aangevraagd vacuüm’

Van Ass (29) heeft Delmee inmiddels laten weten open te staan voor een terugkeer bij de nationale ploeg, maar de hockeyer van HGC ontbreekt in de groep die binnenkort op trainingsstage naar Spanje gaat.

„Seve staat inmiddels open voor een terugkeer, maar werkt momenteel aan zijn fysiek. Het is op dit moment niet verstandig dat hij al aansluit”, aldus Delmee. „Na overleg met Jeroen en Sander bleek dat zij momenteel niet het commitment kunnen geven dat nodig is voor een nieuwe periode bij Oranje. Met Robbert sprak ik in september al af dat hij pas vanaf maart eventueel weer in beeld zou kunnen komen.”

Hertzberger (267 interlands), Kemperman (228), Van Ass (189) en De Wijn (161) staan sinds de Spelen ’on hold’, zoals Delmee het noemt. „Ze zijn niet gestopt, maar zitten in een aangevraagd vacuüm. Ze krijgen dus de tijd om na te denken over wat ze met hun interlandcarrière willen”, aldus de opvolger van Max Caldas.

Delmee heeft zijn trainingsgroep ongewijzigd gelaten ten opzichte van november, toen Oranje in de Pro League twee keer tegen olympisch kampioen België speelde (2-2 en 2-1-winst). Vanuit Jong Oranje sluiten David Huussen (Klein Zwitserland) en Guus Jansen (Rotterdam) als stagiairs aan bij de groep die naar Spanje gaat. De ploeg van Delmee speelt daar tussen 12 en 23 januari vijf oefenwedstrijden, tegen Engeland, Spanje (beide twee keer) en Frankrijk. In februari staan voor Oranje in de Zuid-Afrikaanse stad Potchefstroom vier wedstrijden in de Pro League op het programma, tegen Canada en Zuid-Afrika.

„Ik ben blij met de ontwikkeling die de huidige trainingsgroep doormaakt. Ik vind het belangrijk dat deze groep de tijd heeft met elkaar volgende stappen te zetten”, aldus Delmee.