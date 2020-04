’Zandvoort voorbereid op verschillende scenario’s’

Circuitdirecteur Robert van Overdijk: „We kijken reikhalzend uit naar de persconferentie van Mark Rutte.” Ⓒ FOTO MATTY VAN WIJNBERGEN

ZANDVOORT - Er heerst nog veel onzekerheid over het wel of niet doorgaan van de Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort in 2020. De Formule 1-leiding hoopt begin juli in Oostenrijk te starten en snel met een nieuwe, voorlopige kalender te komen voor dit seizoen. Met de nadruk op voorlopig, gezien de (reis)restricties die per land verschillen.