Kobe Bryant behoort tot de grootste sporters aller tijden. Ⓒ Reuters

De sportwereld is opgeschrikt door het plotselinge overlijden van Kobe Bryant. Een van de beste basketballers ooit is samen met vier medepassagiers, onder wie een van zijn dochters, omgekomen na een helikoptercrash in Calabasas, een plaatsje in Californië. Bryant werd slechts 41 jaar.