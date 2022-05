Sport Kort: Annan na vertrek bij Oranje bondscoach van Chinese hockeysters

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Van Rijthoven naar tweede kwalificatieronde Roland Garros

11.44 uur: Tim van Rijthoven heeft zich geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van Roland Garros. De Nederlandse nummer 202 van de wereld was te sterk voor Emilio Gómez, de mondiale nummer 149 uit Ecuador. Het werd 6-4 6-2 voor de 25-jarige Van Rijthoven.

In de tweede ronde neemt hij het op tegen de Fransman Enzo Couacaud of de Duitse routinier Philipp Kohlschreiber. Van Rijthoven moet drie partijen winnen om het hoofdtoernooi te bereiken.

Later op dinsdag komen ook Richèl Hogenkamp, Lesley Pattinama-Kerkhove en Arianne Hartono in actie tijdens de kwalificaties voor Roland Garros. Bij de mannen probeert ook Jesper de Jong een plek in het hoofdtoernooi te bemachtigen.

Suzan Lamens kwam maandag al in actie. Zij plaatste zich moeiteloos voor de tweede kwalificatieronde door Maddison Inglis uit Australië met 6-2 6-2 te verslaan.

Annan na vertrek bij Oranje bondscoach van Chinese hockeysters

11.14 uur: Alyson Annan gaat aan de slag als bondscoach van de Chinese hockeysters. De geboren Australische zit dinsdagmiddag in de Spaanse stad Valencia al op de bank bij de Pro League-wedstrijd tegen Argentinië. Dat bevestigt een betrokkene.

Annan was van 2015 tot begin dit jaar bondscoach van de Nederlandse hockeysters. In die periode leidde ze Oranje naar een wereldtitel en drie Europese titels. Vorig jaar grepen de Nederlandse hockeysters onder haar leiding olympisch goud in Tokio. Bij de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro moest Oranje genoegen nemen met zilver.

Begin dit jaar nam de Nederlandse hockeybond KNHB afscheid van Annan. De partijen „verschilden van mening over de aanpak van het huidige traject om tot verbetering in de samenwerking en groepscultuur bij Oranje te komen.”

Uit evaluatiegesprekken met de selectie bleek dat niet alle betrokkenen een goed gevoel hadden bij het teamklimaat waarin was gepresteerd. In maart erkende de hockeybond dat het prestatieklimaat bij het nationale vrouwenteam niet veilig is geweest. Uit een onderzoek van Fijbes Consultancy bleek dat een groot deel van de ondervraagden de cultuur als negatief beoordeelde. Vooral de sterke hiërarchie werd als remmend ervaren op „openheid en eigenheid.” Ook negatieve ervaringen met de bondscoach werden genoemd.

Honkballer Bogaerts bezorgt Boston Red Sox zege met late homerun

10.22 uur: Honkballer Xander Bogaerts heeft Boston Red Sox met een homerun een overwinning bezorgd in de Major League. De 29-jarige Arubaan, international van het Nederlandse Koninkrijksteam, sloeg in de thuiswedstrijd tegen Houston Astros de bal in de achtste inning over de hekken van Fenway Park.

Bogaerts nam een ploeggenoot mee die op het tweede honk stond, waardoor de Red Sox uitliepen naar een voorsprong van 6-3. De ploeg uit Boston stelde de zege in de laatste inning veilig. Bogaerts, de korte stop van de Red Sox, sloeg zijn derde homerun van dit jaar.

Boston Red Sox is moeizaam begonnen aan het seizoen. De negenvoudig winnaar van de World Series verloor 21 van de 35 wedstrijden. Bogaerts werd in 2013 en 2018 met de Red Sox kampioen van de MLB.

Tennisbond zoekt vervangende locatie Shenzhen voor WTA Finals

08.16 uur: Tennisorganisatie WTA zoekt een vervangende locatie voor de WTA Finals, het eindejaarstoernooi voor de acht beste speelsters van het seizoen. De WTA heeft een contract tot 2030 met de Chinese stad Shenzhen voor de organisatie van de ’Finals’, maar mijdt China voorlopig vanwege de situatie rond Peng Shuai. De bond van het vrouwentennis presenteerde de kalender voor het tweede deel van het jaar en daarop ontbreken toernooien in China.

De locatie van de WTA Finals, dat eind oktober begint, staat nog open. Afgelopen jaar vond het slottoernooi plaats in de Mexicaanse stad Guadalajara, toen vanwege de coronasituatie in China.

De WTA besloot eind vorig jaar om tot nader order geen toernooien in China te houden. Aanleiding daarvoor was de situatie rond de Chinese tennisster Peng Shuai, die via het sociale medium Weibo voormalig vicepremier Zhang Gaoli beschuldigde van seksueel misbruik. Haar boodschap verdween al snel van het internet en van de inmiddels gestopte dubbelspecialiste werd gedurende enkele weken niets meer vernomen.

Nadat onder meer de WTA en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zich met de zaak hadden bemoeid, verscheen Peng weer in de openbaarheid. De zorgen over haar welzijn en vrijheid bleven echter bestaan. Peng had in februari tijdens de Winterspelen van Beijing een ontmoeting met IOC-voorzitter Thomas Bach.