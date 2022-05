Sport Kort: Tennisbond zoekt vervangende locatie Shenzhen voor WTA Finals

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennisbond zoekt vervangende locatie Shenzhen voor WTA Finals

08.16 uur: Tennisorganisatie WTA zoekt een vervangende locatie voor de WTA Finals, het eindejaarstoernooi voor de acht beste speelsters van het seizoen. De WTA heeft een contract tot 2030 met de Chinese stad Shenzhen voor de organisatie van de ’Finals’, maar mijdt China voorlopig vanwege de situatie rond Peng Shuai. De bond van het vrouwentennis presenteerde de kalender voor het tweede deel van het jaar en daarop ontbreken toernooien in China.

De locatie van de WTA Finals, dat eind oktober begint, staat nog open. Afgelopen jaar vond het slottoernooi plaats in de Mexicaanse stad Guadalajara, toen vanwege de coronasituatie in China.

De WTA besloot eind vorig jaar om tot nader order geen toernooien in China te houden. Aanleiding daarvoor was de situatie rond de Chinese tennisster Peng Shuai, die via het sociale medium Weibo voormalig vicepremier Zhang Gaoli beschuldigde van seksueel misbruik. Haar boodschap verdween al snel van het internet en van de inmiddels gestopte dubbelspecialiste werd gedurende enkele weken niets meer vernomen.

Nadat onder meer de WTA en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zich met de zaak hadden bemoeid, verscheen Peng weer in de openbaarheid. De zorgen over haar welzijn en vrijheid bleven echter bestaan. Peng had in februari tijdens de Winterspelen van Beijing een ontmoeting met IOC-voorzitter Thomas Bach.