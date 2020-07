Kort geding na omkoopbeschuldiging Jo Bonfrère

In april van dit jaar liet Bonfrère, in het Afrikaanse land bekend als Bonfrère Jo of Bonfrère Johannes, een bommetje ontploffen door in een interview met een radiostation te verklaren dat Westerhof 100.000 dollar had aangenomen om in 1994 de WK-wedstrijd tussen Italië en Nigeria te verliezen. De Super Eagles, voor het eerst present op het WK, verloren dat duel in de achtste finales na een 1-0 voorsprong met 2-1. Vlak voor tijd maakte Roberto Baggio gelijk, waarna de Italiaan met het staartje in de verlenging uit een penalty de 2-1 maakte.

Bonfrère was op dat moment assistent-bondscoach. „De coach heeft iets verkeerds gedaan en we verloren de wedstrijd al voordat die begonnen was. Hij verkocht de wedstrijd voor 100.000 USD. Dat is waarom we verloren hebben van Italië. Als je het niet gelooft, dan kun je het de spelers vragen”, vertelde Bonfrère tegen Brila FM.

Westerhof ontkende de beschuldiging met klem en beet fel van zich af in de Nigeriaanse media. „Ik heb hem meegenomen naar Nigeria, omdat ik goed met hem heb gewerkt bij MVV. Ik betreur het nu heel sterk dat ik hem heb meegenomen, want hij is een heel slechte man”, liet Westerhof optekenen in een interview. De inmiddels 80-jarige oud-trainer kondigde in het interview al aan, dat hij een kort geding aan zou spannen tegen Bonfrère (74).