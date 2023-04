Drievoudig winnaar Alaphilippe en titelverdediger Teuns missen Waalse Pijl

Alaphilippe won de Waalse Pijl in 2018, 2019 en 2021. Met name de Italiaan Andrea Bagioli, die zowel in de Brabantse Pijl als in de Gold Race in de top-10 eindigde, en de ervaren Belg Dries Devenyns, leiden de ploeg nu. „Veel ploegen zullen proberen de koers te controleren tot aan de voet van de laatste keer Muur, wanneer normaal gesproken de beslissing valt. We geloven in onze kansen”, liet ploegleider Geert Van Bondt weten.

Nog niet bekend is of Alaphilippe er in Luik-Bastenaken-Luik bij is. In die koers kwam de tweevoudig wereldkampioen vorig jaar zwaar ten val. Zijn ploeggenoot Remco Evenepoel won die koers en zal ook nu weer aan de start verschijnen.

Titelverdediger ook absent

De Belg Dylan Teuns ontbreekt woensdag eveneens in de Waalse Pijl, de koers die hij vorig jaar won. De 31-jarige Belg van Israel-Premier Tech is volgens zijn ploeg nog niet voldoende hersteld van een hardnekkige griep. Teuns miste daardoor afgelopen week ook al de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race. Hij moest in februari Omloop Het Nieuwsblad eveneens overslaan vanwege ziekte.

Vorig jaar kwam de Belg in het shirt van Bahrain Victorious als eerste boven op de Muur van Hoei, traditioneel het eindpunt van de Waalse Pijl. Teuns reed toen in de laatste steile meters weg bij vijfvoudig winnaar Alejandro Valverde.

Omdat Valverde inmiddels met pensioen is, is Marc Hirschi de enige oud-winnaar op de deelnemerslijst. De Zwitser, ploeggenoot van Tadej Pogacar, lijkt echter niet in topvorm te verkeren. Zondag werd hij 36e in de Amstel Gold Race.

Van Empel en Vos niet van start bij vrouwen

Fem van Empel staat woensdag niet aan de start van de Waalse Pijl bij de vrouwen. De 20-jarige renster van Jumbo-Visma moet door „fysiek ongemak” rust nemen. Marianne Vos ontbreekt ook in de ploeg voor de Waalse Pijl.

„Tegen eerdere plannen in, helaas geen Waalse Pijl voor mij”, meldt Van Empel op Instagram. Het zou het debuut geweest zijn voor Van Empel in de Waalse Pijl. De wereldkampioene veldrijden is bezig aan haar eerste seizoen op de weg en reed eerder de Volta Limburg Classic en de Brabantse Pijl.

Vos hoort ook niet bij de zes rensters van de ploeg voor de Ardennen-klassieker. De 35-jarige renster won de Waalse Pijl vijf keer, in 2007, 2008, 2009, 2011 en 2013.