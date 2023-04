Drievoudig winnaar Alaphilippe mist ook Waalse Pijl

Alaphilippe won de Waalse Pijl in 2018, 2019 en 2021. Met name de Italiaan Andrea Bagioli, die zowel in de Brabantse Pijl als in de Gold Race in de top-10 eindigde, en de ervaren Belg Dries Devenyns, leiden de ploeg nu. „Veel ploegen zullen proberen de koers te controleren tot aan de voet van de laatste keer Muur, wanneer normaal gesproken de beslissing valt. We geloven in onze kansen”, liet ploegleider Geert Van Bondt weten.

Nog niet bekend is of Alaphilippe er in Luik-Bastenaken-Luik bij is. In die koers kwam de tweevoudig wereldkampioen vorig jaar zwaar ten val.