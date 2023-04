Tweede ronde eindstation voor Arantxa Rus in Madrid

Rus boekte woensdag een knappe zege op de 21-jarige Amerikaanse Amanda Anisimova. De nummer 46 van de wereld werd geklopt met 7-5 6-2. Maar Sakkari gold als top10-speelster een flinke grotere uitdaging voor Delftse.

In haar eerste servicegames bleef Rus goed overeind tegen de Griekse, maar bij 2-2 sloeg deze toe. De eerste van drie breekkansen op rij wist Rus nog weg te werken, maar daarna was het raak. Sakkari was foutloos tijdens haar servicebeurten en won zodoende de eerste set.

Aan het begin van de tweede set ging het direct weer mis voor Rus. Na een lange intense game capituleerde ze bij het vierde breakpoint voor haar opponent. Rus kreeg vervolgens de kans om terug te slaan en kwam 0-40 voor in de game van Sakkari, maar verzuimde om het af te maken. Een servicebeurt van Sakkari later was het wel raak en kwam Rus terug tot 2-2. Het was echter niet genoeg, want niet heel veel later sloeg Sakkari opnieuw toe.

Deze klap kwam de Nederlandse niet meer te boven. In het vervolg van de wedstrijd hield ze wel haar eigen servicegames, maar brak ze Sakkari niet meer terug. Ondanks dat ze hier wel meerdere kansen voor kreeg op het moment dat de Griekse de wedstrijd uitserveerde.