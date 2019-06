Verstappen wint GP Oostenrijk na spectaculaire inhaalslag

Tijdens de kwalificatie werd duidelijk dat de overvolle en oranjegekleurde tribunes Verstappen vleugels gaven. De Nederlander snelde naar de derde tijd, maar mocht wegens een gridstraf van Lewis Hamilton vanaf de eerste startrij beginnen. Verstappen zag alleen de rode bolide van Ferrari-coureur Charles Leclerc voor zich staan.

Dramastart

De lichten sprongen op groen en Verstappen kwam niet goed weg. De Red Bull-bolide viel in ’into-stall’ modus. Een softwarefout die de auto als het ware in zijn neutraal zet. Verstappen zakte weg naar P7 en zag onder andere Sebastian Vettel en de beide Mercedessen voorbij flitsen.

Zo veranderde een start in de voorhoede snel in een ongeplande inhaalslag vanaf de middenmoot. Verstappen had binnen acht rondes Kimi Räikkönen en Lando Norris al te pakken, maar toch uitte hij zijn onvrede: „I’m clipping, I’m clipping!”, zei Verstappen over de boardradio, wat betekent dat het herstelsysteem van de motor niet naar behoren werkte.

Na een slechte start, door een softwarefout, moest Max Verstappen een aantal plekken toegeven, aan onder andere Lando Norris en Sebastian Vettel. Ⓒ BSR Agency

Verse banden

Met ongeveer de halve race achter de rug hadden alle coureurs in de top zich al in de pitsstraat gemeld. Mede doordat Verstappen als laatste naar binnen ging - en daardoor ook Hamilton inhaalde - had hij de meest verse banden aan zijn wagen hangen.

Duizenden Verstappen-fans juichen voor ’Max’ Ⓒ ANP

Onder het gejuich van duizenden Nederlanders liet Verstappen de regerend wereldkampioen ver uit zijn achteruitkijkspiegel en richtte hij zijn vizier nu op plek 3, die bezet werd door Vettel. Het werd een prachtig gevecht tussen de Nederlander en de Duitser. Met een mooie manoeuvre reed Verstappen voorbij aan de coureur van Ferrari.

„Ik verlies vermogen”, riep Verstappen, terwijl hij in gevecht was met Mercedes-coureur Valtteri Bottas. Daar was overigens niks van te merken. Verstappen reed namelijk makkelijk langs de Fin. Zo had Verstappen zijn verloren posities weer goedgemaakt.

Spektakel

Rondje voor rondje reed Verstappen steeds dichter op de bolide van Leclerc. Het gat werd alsmaar kleiner tussen de twee jonge coureurs.

Uiteindelijk lukte het de titelverdediger op de Red Bull Ring om zijn spectaculaire inhaalslag een schitterend einde te geven. Twee rondes voor het einde nam Verstappen de leiding over van de Monegask na een zenuwslopend gevecht.

Er was nog sprake van een lichte touché, Verstappen haalde Leclerc in, verdedigde zijn lijn maar raakte bij die actie de wagen van Leclerc. De wedstrijdleiding buigt zich nog over het incident. Verstappen reed vervolgens naar de eindstreep en kreeg als eerste de geblokte vlag te zien.

Voor Verstappen - en voor zijn Oostenrijkse werkgever - is het de eerste overwinning van het seizoen en de zesde in zijn carrière.

