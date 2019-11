Clash Nadal en Murray in de maak

Argentinië was in de kwartfinale op een 1-0 voorsprong gekomen, doordat Guido Pella in drie sets Pablo Carreno Busta had verslagen (6-7, 7-6, 6-1). Nadal rekende daarna snel af met Diego Schwartzman (6-1, 6-2). Met een lange dubbelpartij werd het toch opnieuw nachtwerk in Madrid. Eerder in de week was daar al kritiek op gekomen van de spelers.

Nadal zorgde in de dubbel tegen de Argentijnen Máximo González en Leonardo Mayer met sterke returns voor een voorsprong voor Spanje door de eerste set met 6-4 te winnen. De Argentijnen pakten in de tweede set echter een break voorsprong en wisten die marge vast te houden ondanks meerdere breakpoints tegen (4-6).

In de derde set nam Spanje al snel een voorsprong. Die gaven Nadal en Granollers niet meer uit handen, waardoor ze de set met 6-3 wonnen.

Spanje neemt het in de halve finale op tegen Groot-Brittannië, dat Duitsland versloeg. De andere halve finale gaat tussen Canada en Rusland.

